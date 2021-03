A un año del primer informe de audio, Guerra anunció que cambiará la forma de comunicar los casos de coronavirus

16 marzo, 2021

El Dr. Gabriel Guerra, secretario municipal de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos anunció hoy que habrá cambios en la forma de comunicar los datos sobre la situación epidemiológica en el distrito. A un año del primer reporte de audio, dijo que no grabará más mensajes de forma diaria y aclaró que los medios de prensa “recibirán en forma escrita todo lo que acontece epidemiológicamente en nuestra ciudad, de la misma forma que lo transmitía oralmente”. “En determinadas circunstancias hablaré con todos ustedes, a través de los medios. Trataremos de hacer esto con una frecuencia semanal para hacer un resumen de la situación y eventualmente, de ser necesario, volveremos a este tipo de comunicación”, agregó.

Esta noche, el funcionario manifestó: “hoy se cumple exactamente un año del primer informe de audio que en principio surgió para dar información a todos los medios y que posteriormente fue replicado dentro de la comunidad de Tres Arroyos. Hemos aprendido mucho entre todos, a veces hemos tenido que dar buenas noticias otras no tanto, a veces hemos sido más enfáticos, a veces menos, pero lo que he tratado de transmitir fueron aquellos datos que son importantes para que todos en conjunto, con el trabajo responsable, solidario, de cada uno de los integrantes de la sociedad pudieran participar en el transcurso de esta pandemia para que el impacto de la misma fuera menor”.

“A esta altura, no voy a emitir más comunicados en forma diaria. Sí los medios, obviamente, van a tener la información en forma escrita de todo lo que acontece epidemiológicamente en nuestra ciudad de la misma forma que lo transmitía oralmente. También sepan que esto es un informe que se emite a Epidemiología de Región Sanitaria y del Ministerio para que estos datos sean publicados y tenidos en cuenta para la estadística y la Epidemiología nacional”, afirmó.

Y explicó que “sí en determinadas circunstancias hablaré con todos ustedes, a través de los medios. Trataremos de hacer esto con una frecuencia semanal para hacer un resumen de la situación y eventualmente, de ser necesario, volveremos a este tipo de comunicación”.

“Quiero agradecerles a todos el haberme escuchado durante todo este tiempo, entendido, comprendido y acompañado en los términos que he transmitido las medidas de prevención”, sostuvo Guerra.

“Tenemos que seguir trabajando juntos en esta pandemia, cuidándonos y cuidando al que tenemos enfrente, al lado, cerca o lejos. Debemos continuar con las medidas de higiene, el uso del barbijo, el distanciamiento social, limitar la circulación innecesaria, tratar de evitar la reunión social amplia y la familiar fuera del grupo de convivientes, para que podamos transcurrir estos próximos meses, que Dios dirá si son los últimos o no de la pandemia, pero ya con la experiencia de todo lo que hemos atravesado más la esperanza de la eficacia de la vacunación para poder terminar con este flagelo que modificó nuestras vidas y la de toda la humanidad desde hace poco más de un año ”, finalizó.

