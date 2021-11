Abel Gómez destacó la paritaria municipal y atribuyó carácter político al nuevo sindicato

8 noviembre, 2021 Leido: 330

Desde Puan, donde acompaña la inauguración de una sede gremial, el secretario general de los Trabajadores Municipales de Tres Arroyos destacó que este año se pudo lograr una paritaria que al menos podría empatar con la inflación, ya que cerró en el 51,3. “Es una buena paritaria y esperamos que si no la supera la inflación va a quedar ahí nomás, de todos modos arrastramos un atraso de alrededor de un 20% de 2016 para adelante, con el macrismo y con la pandemia”, consideró Abel Gómez. Al mismo tiempo, atribuyó a una cuestión política y de individualismo el surgimiento de un segundo sindicato municipal, y advirtió que “su referente es un candidato del Frente de Todos quien a su vez, cuando era secretario gremial nuestro, acordó de manera particular una categoría y como su jefe no se la dio, pretendía que el gremio pusiera la cara por él. Como eso no pasó se fue, y se fue con una federación que ha sido nefasta para los trabajadores, ya que hasta incluso hizo presentaciones para que se declare inconstitucional la Ley 14.656, bloqueando así la posibilidad de convenios colectivos a los municipales”.

“El no entiende que la lucha gremial no es individual. Y además está en un sector político para el cual otros peronistas como yo no existimos. Trajeron oftalmólogos que dieron anteojos a muy bajo costo, y eso fue político, y a nuestros afiliados no los tuvieron en cuenta. Para ellos hay municipales de primera y de segunda cuando son todos trabajadores, no entiendo qué parte de la doctrina peronista siguen ellos”, sostuvo Gómez respecto al referente del otro nucleamiento gremial, Roberto Fernández.

Mejoras

“El municipio está cumpliendo los acuerdos, y con respecto a lo gremial, es importante destacar que en las últimas negociaciones se otorgó la nocturnidad en los lugares donde faltaba, luego de 12 años de gestiones, y este mes ya lo cobraron la parte de Seguridad y de Obras Sanitarias”, apuntó el secretario de los municipales en relación con la situación de los trabajadores. También destacó los logros alcanzados para los agentes del sector de la salud, luego de las movilizaciones de 2020. “Se amplió la bonificación a los enfermeros del 10 al 17.5%, y ahora está en carpeta, ya con el ok dado, la posibilidad de redondear un incremento para los trabajadores de maestranza del sistema de salud”, completó.

Cabido

Finalmente, aseguró que ya quedó ratificada la renuncia del doctor Alejandro Cabido como médico laboral de los municipales. “Todavía no se ha resuelto su reemplazo, pero gracias a Dios creemos que se van a terminar prácticas como la reducción de las licencias que otros médicos daban a los compañeros municipales. Nosotros no estamos en contra de que haya un control laboral en el Municipio, pero no puede ser que una compañera operada con puntos sea sentada en una silla a cumplir horario. Lo que hacía Cabido era fuera de lugar, lo hemos denunciado en todos lados, hasta cartas documento personales le he mandado, sin tener eco. Esperamos que el que venga no repita estas cuestiones”, finalizó.

Volver