Abel Gómez: “Los municipales trabajando en blanco, somos indigentes”

1 mayo, 2024

Abel Gómez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tres Arroyos, en contacto con LU 24 en el Día del Trabajador, opinó sobre la actualidad por la que atraviesa el sector, y manifestó, en referencia a la Ley Bases que tuvo media sanción por la Cámara Baja, que “ayer fue un día muy triste para los trabajadores porque con esta Ley una parte de lo que quiere el Gobierno es bajar los derechos de los trabajadores. Estamos en alerta y movilización, atentos a lo que pueda llegar a pasar, fue un día muy triste, como dije porque esto al trabajador lo bajonea, lo maltrata ya que trabajando y estando en blanco, somos indigentes, porque estamos lejanos de lo que es la canasta básica, por lo que tenemos que seguir trabajando con el Ejecutivo para tratar de sacar adelante esta difícil situación por la que están atravesando los municipales”.

Dijo que hubo una reunión regional en Puan y especificó: entendemos que están avasallando los derechos de los municipales; tenemos una ley que nos ampara, para eso luchamos para tenerla tantos años y no vamos a dejarnos arrebatarnos esa ley que tanto nos costó”.

Sobre la realidad actual en lo local, Gómez sostuvo que “el año pasado pagamos el pato para salvar el déficit del gobierno que se fue; ahora tenemos que tratar de lograr algún punto para recuperar esa deuda. Nosotros no consideramos que fue una mala paritaria como lo hablamos con el intendente; nosotros desde agosto del año pasado no tuvimos un aumento hasta enero, fue lamentable pero o aceptábamos el bono o nada, para paliar la situación fue bárbaro pero no podemos seguir con los bonos porque después no podemos acomodar la situación, si bien hasta ahora estamos en un ida y vuelta y hemos tenido muy buenos resultados”.

“Esperamos que la inflación baje, para poder recuperar el salario, porque realmente lo necesitamos los municipales porque, como dije somos indigentes laburando”, finalizó.

