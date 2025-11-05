Abel Pintos en Olimpo: Superaron las 700 entradas en el primer día de venta anticipada

5 noviembre, 2025 0

Con gran satisfacción desde la organización del Show de Abel Pintos en el estadio del Club Olimpo de nuestra ciudad, anunciaron que superaron las 700 entradas en el primer día de preventa.

Recordamos que el espectáculo está previsto para el 24 de enero de 2026, en el marco de celebraciones por el 80º aniversario de la institución, y quienes estén interesados pueden adquirir su ticket en la página web Planeta Entrada y en Lavalle 155 (Yitani propiedades).

