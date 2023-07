Abierta la inscripción a la 24° Feria Nacional de Artesanos

10 julio, 2023

Se encuentran abiertas las inscripciones a la 24º Feria Nacional de Artesanos que se llevará a cabo del viernes 18 al lunes 21 de agosto, en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 (Matheu y Av. Ituzaingó).

La Dirección de Cultura y Educación informó que quienes deseen participar (sean locales o foráneos), es importante considerar:

• La inscripción es a través de un formulario on line (sin excepción).

Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLMxo2A0HSsGV08mE9_WMz6fgcfHMv22z4fv33q_TiAbXAHw/viewform

• Reglamento general. Es imprescindible leerlo al momento de la inscripción (ver adjuntos)

• Puesto/stand (cada puesto es de 2 mts x 2 mts). Se pueden solicitar hasta 4 puestos/stands

Para mayor información (valores de los puestos, fiscalización de los productos – obligatoria – consultas, envío del comprobante de depósito) comunicarse al cel. (WhatsApp):

2983 – 44 59 68, lunes a viernes de 7 a 14 horas (únicamente).

Redes sociales:

-Facebook: Dirección de Cultura y Educación de Tres Arroyos

-Instagram: @cultura.tresarroyos

Sobre la Feria

La Feria se desarrollará del viernes 18 al lunes 21 de agosto; horarios: viernes (día de la inauguración): 18 a 22 horas, sábado y domingo de 10 a 22 hs y lunes (feriado) de 10 a 20. Valor entrada general: $300 (menores de 12 años inclusive, no abonan); jubilados/pensionados: $200 el día.

Cabe destacar que, el espacio contará con calefacción, servicio de Wi Fi gratis, seguridad las 24 horas, baños (no vestuario), servicio de cantina a cargo de la EEST Nº1, dispenser agua fría y caliente, entre otros servicios.

