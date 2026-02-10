Abierta la inscripción al Curso de Oratoria en la Cacuri

La Biblioteca Pública “Vicente P. Cacuri” del Sindicato Empleados de Comercio informó que se encuentra abierta la inscripción para el Curso en Oratoria y Técnicas de Comunicación efectiva a cargo de Bautista Romagnoli Arévalo.

Está destinado a todas las personas interesadas en mejorar la comunicación en el plano laboral, profesional, social, personal y académico.

La duración, de 4 meses, tendrá clases los lunes de 18:15 a 19:30 en instalaciones de la Biblioteca ubicada en Hipólito Yrigoyen 143.

El curso es presencial y arancelado, abierto a toda la comunidad con descuentos para afiliados al sindicato y socios de la biblioteca.

Para mayor información e inscripción los interesados podrán comunicarse con el instructor a través del WhatsApp 2983 469010

