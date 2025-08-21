Abierta la inscripción al talles gratuito de tintes naturales
Desde el Museo Municipal José A. Mulazzi se informa que se encuentran abiertas las inscripciones al Taller gratuito de Tintes Naturales.
Será dictado por Karina Milla y dirigido a niños de 4 a 6 años, todos los martes de 17.30 a 19:00 horas.
La propuesta invita a los más pequeños a explorar y aprender a fabricar sus propios pigmentos naturales, los cuales serán plasmados en diferentes telas.
Los interesados, pueden inscribirse al WhatsApp del museo: (2983) – 619143, de lunes a viernes de 7 a 14 horas.