Abierta la inscripción al talles gratuito de tintes naturales

21 agosto, 2025 0

Desde el Museo Municipal José A. Mulazzi se informa que se encuentran abiertas las inscripciones al Taller gratuito de Tintes Naturales.

Será dictado por Karina Milla y dirigido a niños de 4 a 6 años, todos los martes de 17.30 a 19:00 horas.

La propuesta invita a los más pequeños a explorar y aprender a fabricar sus propios pigmentos naturales, los cuales serán plasmados en diferentes telas.

Los interesados, pueden inscribirse al WhatsApp del museo: (2983) – 619143, de lunes a viernes de 7 a 14 horas.

