Abierta la inscripción online para solicitar o renovar becas municipales

29 noviembre, 2019 Leido: 75

La Municipalidad de Tres Arroyos a través del Honorable Concejo Deliberante, comunica a los estudiantes del nivel terciario y universitario del distrito, que durante todo el mes de diciembre -del 1 de diciembre al 1 de enero- estará abierta la inscripción online para solicitar o renovar becas municipales.



Requisitos para solicitud de Becas Municipales para nivel Terciario/Universitario:

1. Las becas están dirigidas a postulantes con domicilio legal en el Partido de Tres Arroyos.

2. Los aspirantes no podrán superar los 30 (treinta) años de edad.

3. Sólo se recepcionarán solicitudes de postulantes cuyos grupos familiares acrediten un ingreso salarial global inferior a $ 52.000 (Cincuenta y dos Mil.-).

4. Se aceptarán solicitudes que, sin excepción, se presenten entre el 01 de Diciembre de 2019 y el 01 de Enero de 2020. A tal efecto los requirentes deberán realizar la inscripción online en la página web del municipio: https://www.tresarroyos.gov.ar/becas.

5. Todos los aspirantes deberán presentar en la Secretaria del Honorable Concejo Deliberante, sita en la calle Av. Rivadavia Nº 1, en el horario de 08:00 a 12:00 hs., la documentación que a continuación se detalla:

• Fotocopia de primera y segunda hoja del DNI y cambio de domicilio del aspirante y convivientes.

• Recibo de sueldo y/o declaración jurada de ingresos tramitada ante juzgado competente de la Ciudad de Tres Arroyos y/o última declaración jurada de ingresos brutos presentada ante ARBA y/o comprobante de haberes previsionales, siempre en los casos según corresponda de aspirante y convivientes.

• Certificación negativa ante el ANSES de aspirante y convivientes.

6. Los aspirantes a becas que ingresen a primer año habrán de acreditar:

• Fotocopia de certificado de sus estudios secundarios cuyo promedio general no podrá ser inferior a 7 puntos.

• Constancia de inscripción en universidades o institutos terciarios según corresponda.

7. Los aspirantes que se encuentren cursando sus estudios superiores deberán presentar:

• Plan de estudio de la carrera que se encuentre cursando.

• Certificados de materias cursadas y aprobadas en relación al plan de estudios.

• Constancia de alumno regular de la universidad o instituto terciario según corresponda.

• Constancia de la universidad o instituto terciario según corresponda que no percibe ningún tipo de Beca.

8. NO SE ACEPTARÁN POSTULACIONES QUE NO CUMPLAN CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITA EN EL PRESENTE INSTRUCTIVO; dichos documentos quedarán en poder de la Comisión Municipal de Becas, sin derecho a reclamo por los aspirantes.

9. En caso de presentación simultánea de hermanos, la Comisión se reserva el derecho de conferir el beneficio a sólo uno de ellos, si correspondiere.

10. Todos los postulantes preseleccionados en primera instancia recibirán visitas de Asistentes Sociales, dentro de los horarios sugeridos por aquellos.

Leer Ordenanza 6384/12 – Completar preinscripción

Volver