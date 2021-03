Abierta la inscripción para participar del Salón Provincial de Artes Visuales “Mariquita Sand”

3 marzo, 2021 Leido: 10

La Dirección Municipal de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos informó que se encuentran abiertas las inscripciones para participar del Salón Provincial de Artes Visuales en Pequeño Formato “Mariquita Sand”.

Las obras se expondrán en el Centro Cultural La Estación en el marco de la 52º Fiesta Provincial del Trigo.

El tema de exposición es “Campo Nuestro”. En la categoría participante es: Pintura.

Quienes deseen participar en este Salón, deben acercar su material a la Dirección Municipal de Cultura y Educación, Av. Ituzaingó nº 320 de lunes a viernes de 07 a 14 horas; Informes al tel. 02983 – 425513.

Recepción de obras será hasta el viernes 05 de marzo.

A continuación, bases y condiciones del Salón:

PARTICIPANTES

1. Podrán participar todos los artistas argentinos o extranjeros con dos (2) años de residencia en la provincia.

2. Los autores de los trabajos presentados autorizan a los organizadores del Salón a reproducirlos y difundirlos en los medios que se considere conveniente.

3. NO podrán participar los artistas que hayan recibido premiación en ediciones anteriores.

4. La participación en este Salón implica la aceptación del presente reglamento.

ADMISIÓN DE LAS OBRAS

5. Todas las expresiones pictóricas deben ser originales.

6. Este Salón comprende como única disciplina: Pintura

7. Se admitirá 1 obra original por autor.

8. Las medidas totales no deberán exceder los 30 cm de alto x 30 cm de ancho.

9. No serán admitidas las siguientes obras:

a) Las no comprendidas en los Art. anteriores.

b) Las copias (la comprobación de plagio inhabilita al artista a posteriores presentaciones)

INSCRIPCIÓN

10. Quienes deseen participar en este Salón deben enviar a: Centro Cultural La Estación / Av. Ituzaingó N 320 Tres Arroyos / C.P 7.500 /Tres Arroyos / T.E: 02983 – 42-5513, una carpeta conteniendo:

h) Currículum Vitae

i) Fotocopia de primera y segunda hoja del Documento de Identidad.

j) Datos completos requeridos en la planilla de presentación.

OBRAS SELECCIONADAS

11. Los artistas se harán cargo del envío y retiro de las obras.

12. La Dirección de Cultura y Educación velará por la buena conservación de las obras, pero no se hará responsable por la destrucción, deterioro, pérdida, extravío o robo.

13. Es condición ineludible consignar los datos completos requeridos en la boleta de presentación, la que deberá ser presentada conjuntamente con la obra.

14. Al dorso de cada obra deberá adherirse el rótulo que está al pie de la boleta de presentación.

15. Clausurado este Salón, las obras seleccionadas deberán ser retiradas dentro de los 15 días a partir del día posterior al de la clausura; vencido el plazo las obras pasarán automáticamente a ser propiedad de la Municipalidad de Tres Arroyos, quien dispondrá libremente su destino.

JURADO

16. El Jurado de selección de premios estará integrado por tres miembros que tengan méritos reconocidos para dicha función y su decisión será inapelable.

PREMIOS

17.

1° Premio: $12.000 (Adquisición)

2° Premio: $ 9.000 (Adquisición)

Dos menciones especiales o más de acuerdo al criterio del jurado

El Jurado puede declarar desierto uno o varios premios.

FECHAS

Inauguración: 12 de Marzo de 2021

Exposición: del 12 al 26 de Marzo

Recepción de Obras: Hasta el 05 de Marzo

Juzgamiento: 8 de Marzo Inclusive

Retiro de las obras: del 5 al 9 de Abril, inclusive.

Los resultados serán publicados en: Página Facebook: Centro Cultural La Estación Municipalidad de Tres Arroyos y en los medios de difusión local.

