Abierta la inscripción para Programa de Posgrado Gestión en el sector público

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y CRESTA invitan a participar del Programa de Posgrado que se dictará – con frecuencia quincenal – los días viernes, de 16 a 20, y sábados, de 8 a 12 horas, en Tres Arroyos, a partir del 4 de octubre.



El mismo tiene por objetivo ofrecer una instancia de Profesionalización, Perfeccionamiento y Desarrollo de competencias para los funcionarios de la administración pública y actores vinculados con esa gestión, tendiente a construir estructuras estatales responsables y eficaces.

El mismo está destinado a:

• Funcionarios o Agentes de las Administraciones públicas,

• Autoridades o decisores de Políticas públicas,

• Profesionales,

• Docentes y

• Miembros de Organizaciones No Gubernamentales que interactúen con el Estado.

Para realizar la Inscripción, el interesado deberá presentar:

• Título habilitante (fotocopia certificada)

• Fotocopia de DNI

• CV

• 1 foto 4 x 4

En caso de no poseer título universitario de carrera no menor a 4 años, el Interesado podrá remitir Nota a la Coordinadora Académica, detallando los motivos por los cuales le interesa acreditar al Programa

Fecha de inscripción: desde el 4 de septiembre hasta el 3 de octubre de 2019.