Abierta las inscripciones para “Los Estudiantes y el Concejo Deliberante”

12 mayo, 2026 0

Desde el Honorable Concejo Deliberante, se invita a todas las escuelas secundarias del Distrito de Tres Arroyos a participar del Concurso Estudiantil “Los Estudiantes y el Concejo Deliberante” Edición 2026, que organiza la Comisión por los Derechos de la Familia de este Honorable Cuerpo.



La iniciativa tiene como objetivo acercar a los jóvenes al funcionamiento del Concejo Deliberante y promover su participación en la construcción de políticas públicas, brindándoles la posibilidad de desempeñarse como concejales por un día, presentando proyectos, debatiendo ideas y abordando problemáticas vinculadas a la comunidad.

Consideran fundamental generar espacios donde las nuevas generaciones puedan expresar sus inquietudes, aportar miradas innovadoras y comprender la importancia del compromiso ciudadano y democrático en la vida institucional de nuestra ciudad.

Las fechas acordadas para este año son:

Inscripciones: hasta el viernes 3 de julio de 2026, a las 14 horas

Entrega de proyectos: hasta el viernes 17 de julio de 2026, a las 14 horas

Comisiones: se desarrollarán el viernes 21 de agosto de 2026

Sesión: se desarrollará el viernes 28 de agosto de 2026

Las inscripciones se realizan a través del siguiente formulario digital: https://forms.gle/kykyQx23exLsgw2K6

Consideraciones para tener en cuenta del reglamento:

Podrán participar los y las estudiantes de los 3 (tres) últimos años de la Educación Secundaria de las instituciones del partido de Tres Arroyos. (Puede ser más de un grupo por institución)

El grupo que desee participar nombrará a 3 (tres) Concejales estudiantiles titulares, 3 (tres) Concejales estudiantiles suplentes, 1 (un/a) representante de prensa titular y 1 (un/a) representante de prensa suplente. También deberá contar con un/a profesor/a asesor/a del grupo.

Cada bloque estudiantil deberá presentar: 1 (un) proyecto de ordenanza, 1 (un) proyecto de resolución y 1(un) proyecto de comunicación. Tendrá tiempo el viernes 17 de julio a las 14 horas para entregar lo solicitado al mail [email protected].

El reglamento del Concurso se encuentra disponible para consulta en el siguiente link: https://hcd.tresarroyos.gov.ar/actividades-legislativas/concejo-estudiantil.

Recordamos a las instituciones educativas del distrito que la Secretaría del HCD -Av. Rivadavia N°1, 1° Piso. Lunes a viernes de 7 a 14hs- está abierta para consultas, asesoramiento o cualquier ayuda que los bloques estudiantiles necesiten.

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