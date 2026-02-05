Abren inscripciones para los diferentes cursos del Centro de Formación Laboral

5 febrero, 2026

Desde el Centro de Formación Laboral Nº 401 -Convenio CGT de nuestra ciudad, informan que se encuentra abierta la inscripción de los cursos planificados para este 2026, los mismos buscan capacitar a los alumnos en diferentes familias profesionales para ayudar en la inserción laboral.

Entre ellos están:
Administración General Del Medio Ambiente
Operador/a Sociocomunitaria Especializada En Atención De Las Adicciones
Colocación Revestimiento Plástico
Confección De Traje De Baño
Operario/a Hortícola ( Claromeco)
Operario/a Hortícola ( Copetonas)
Tapicero/a
Muebles Artesanales Y Objetos Decorativos (Cascallares y Tres Arroyos)
Habilidades Digitales
Instalador/a De Sistemas De Muy Baja Tensión (Reta )
Instalador/a Y Reparador/a De Equipos De Climatización
Mecánica/o De Sistemas De Suspensión Y Dirección Del Automotor
Testing De Aplicaciones
Cocina Saludable
Panadero/a ( San Francisco de Bellocq y  Tres Arroyos)
Mecánica De Ciclomotores
Organización Y Administración De Talleres De Automotores
Auxiliar En Instalaciones Sanitarias Y De Gas (Orense y Tres Arroyos)
Coordinador/a Turístico/a (Claromeco)

Los cursos dictados son gratuitos y al finalizar se entrega un Certificado Oficial de la Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Inscripciones y consultas: Betolaza 317, teléfono 430157. https://cfl401tsas.online/ 

