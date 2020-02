Abren las preinscripciones en el Natatorio Municipal de Monte Hermoso

11 febrero, 2020 Leido: 10

Del 12 al 28 de febrero, permanecerán abiertas las preinscripciones a las distintas disciplinas y horarios que propone el Natatorio Municipal “Hermanos Sugden” de Monte Hermoso para el ciclo 2020.

Escuela Infantil, Natación para Adultos, Fitness Acuático, Pileta libre, Gimnasia Terapéutica e Hidro Pilates serán algunas de las propuestas para este año en la pileta semiolímpica climatizada.

Las preinscripciones se realizarán desde mañana, de 18 a 20.30 horas.

Mega torneo “Creando futuro 2020”

Cientos de chicos darán marco al mega torneo de fútbol “Creando futuro 2020” que se jugará en Monte Hermoso del 26 al 29 de febrero en el Polideportivo Municipal y los estadios del Atlético Monte Hermoso y Suteryh.

Organizado por Doble Cinco, auspiciado por la Municipalidad de Monte Hermoso y coordinado por el profesor Marcelo Katz, el torneo está orientado a las categorías del 2005/2006 – 2007/2008 para fútbol 11 Masculino; del 2009/2010 – 2011/2012 para Fútbol 9 Masculino y 2008/2007- 2005/2006 para Fútbol 9 Femenino.

Los valores por equipo para participar del evento varían dependiendo la modalidad a participar. Inscripciones e informes al 0291 154197848 (Fabián Rodríguez) o través de www.mundialitomonte.com.ar

“Del humo” en el Centro Cultural

El Taller Municipal de Teatro de Adultos “Amararte” presenta este miércoles 12, desde las 22 horas, en el Centro Cultural Monte Hermoso, la obra de Luis Cabrera intitulada “Del humo”.

Bajo la dirección de Noemí Aurizzi, cuenta con las actuaciones de Rocío Martínez, Valentina Fernández, Iván Ruiz, Migue Pinto, Araceli Valdebenito, Caterina Feola y la participación especial de Javier Alarcón.

La entrada es libre y a la gorra.

A puro Freestyle llega el Bloody Free

Bajo la coordinación de la Dirección de Juventud de Monte Hermoso y la organización de Radio Voix, llega por primera vez a Monte Hermoso el Bloody Free, una competencia de Freestyle-rap-Hip hop que tendrá lugar el 22 de febrero a las 17 horas en el escenario ubicado en la Plaza de la Memoria, Av. Fossatty y Pedro de Mendoza, detrás del Centro de Convenciones.

El “Bloody Free” es un evento que se comenzó a realizar en la ciudad de Punta Alta y que en ésta oportunidad la modalidad será 2×2 y contará con la presencia de hasta 60 competidores de toda la zona.

Se premiará 1º, 2º y 3º puesto y la inscripción es gratuita, pudiéndose realizar mediante la cuenta de instagram @bloody.free. Se tendrá tres jurados que decidirán los ganadores que serán por eliminación directa. Serán 2 entradas de ida de cada equipo y dos de vuelta.

Las batallas durarán aproximadamente 2 o 3 minutos, si hay ganador claro, aunque si los jurados determinan que hay empate, se hacen otras tres entradas, en ese caso puede haber hasta dos réplicas, de continuar empatados se elige un freestyler de cada equipo para que pase y se haga 1 vs 1. Las batallas que lleguen a esa instancia tienen una duración de 8 o 10 minutos. Los jueces tienen en cuenta si rima todo lo que dicen la coherencia y la respuesta del público, también la respuesta y el juego de palabras, cabe destacar que es todo improvisado lo que exponen los competidores, y que no van a saber contra quien se enfrentan hasta el momento de comenzar, por lo que no tienen tiempo para rimas con anticipación. Después de la primera ronda se sortean los enfrentamientos, lo que hace que tengan que seguir improvisando sin preparar.

Conferencias Veraniegas de febrero 2020

En febrero continúan las “Conferencias Veraniegas 2020” organizadas por la Biblioteca Popular de Monte Hermoso, que se brindan de manera gratuita todos los martes y jueves desde las 22 horas en el Auditórium del Centro de Convenciones.

Hoy será el turno del emprendedor gastronómico Maximiliano Porcaro que presentará la charla “Alimentación Consciente, salud y veganismo”, en tanto que el jueves 13, la Licenciada en Psicología Matilde De Angelis presentará “El punto límite y el desafío de elegir la vida”

Cronograma de actividades del 11 al 13 de febrero

Martes 11

De 9.30 a 10.30 hs – Aquagym para mayores de 55 años en el Centro Turístico YMCAMAR

11 hs – Visita Guiada Área 3 Reserva, en la Reserva Natural Pcial. Valor: $100 mayores, $50 menores de 10 años y jubilados

De 15 a 20 hs – “Juegos alternativos e inclusivos de playa” con clases de ritmos, inflables y certámenes deportivos para todas las edades en parador Lupita (Bajada calle Río Iguazú)

18.30 hs – Zumba Gold para mayores de 55 años en el Centro de Convenciones

19 hs – espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Playón del Barrio Esperanza

19 hs – Clases de meditación y relajación, a cargo de Carlos Asprello en el Paseo del Pinar.

20:30 hs – espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradia en la Peatonal Dorrego.

21.30 hs – “Un mundo bajo la lupa” en el Museo de Ciencias. Actividad para niños y niñas de 5 a 12 años. Actividad es libre y gratuita, cupos limitados, inscripción previa al 2921482601.

22 hs – Ciclo Conferencias Veraniegas en el Centro de Convenciones con el emprendedor gastronómico Maximiliano Porcaro y su disertación “Alimentación consciente, salud y veganismo”.

Miércoles 12

De 8.30 a 10 hs – Newcom (voley adaptado) para mayores de 55 años en el gimnasio polideportivo municipal.

8.30 hs – Clases de meditación y relajación, a cargo de Carlos Asprello en el Paseo del Pinar.

15 hs – Visita Guiada Área 3 Reserva, en la Reserva Natural Pcial. Valor: $100 mayores, $50 menores de 10 años y jubilados

De 15 a 20 hs – “Juegos alternativos e inclusivos de playa” con clases de ritmos, inflables y certámenes deportivos para todas las edades en parador Lupita (Bajada calle Río Iguazú)

De16 a19 hs – Centro de actividades náuticas en la Laguna Sauce Grande para niños y niñas desde los 4 años. Libre y gratuito.

De 16 a 17 horas – “Iniciación en actividades de mar” para chicos de 10 a 17 años en la Bajada de calle Patagonia (Parador Prisma)

19 hs – espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en la plaza del Barrio Fonavi

20:30 hs – Espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradia en la Peatonal Dorrego.

22 hs – Torneo Liga Argentina de Básquet Villa Mitre vs Quilmes de Mar del Plata. Polideportivo Municipal. Entradas: Plateas, socios y jubilados $300, platea no socio $350, general socios y jubilados $150 y general no socios $200.

22 hs – Presentación de “Los Aguirre” en el Centro de Convenciones. Evento libre y gratuito.

22 hs – Obra teatral “Del Humo” a cargo de Amararte en el Centro Cultural, entrada a la gorra.

Jueves 13

De 9.30 a 10.30 hs – Aquagym para mayores de 55 años en el Centro Turístico YMCAMAR

10 hs – Visita Histórica Guiada a la Laguna Sauce Grande. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo. Valor: $250 mayores, $170 menores de 12 años y jubilados

11 hs – “Un mundo bajo la lupa” en el Museo de Ciencias. Actividad para niños y niñas de 5 a 12 años. Actividad es libre y gratuita, cupos limitados, inscripción previa al 2921482601.

De 15 a 20 hs – “Juegos alternativos e inclusivos de playa” con clases de ritmos, inflables y certámenes deportivos para todas las edades en parador Lupita (Bajada calle Río Iguazú)

15 hs – Visita Guiada Área 3 Reserva, en la Reserva Natural Pcial. Valor: $100 mayores, $50 menores de 10 años y jubilados

18 hs – Visita Histórica Guiada al Balneario Sauce Grande. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo. Valor: $250 mayores, $170 menores de 12 años y jubilados

18.30 hs – Zumba Gold para mayores de 55 años en el Centro de Convenciones

19 hs – espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Parque de Aldea del Este

20 hs – “Un mundo bajo la lupa” en el Museo de Ciencias. Actividad para niños y niñas de 5 a 12 años. Actividad es libre y gratuita, cupos limitados, inscripción previa al 2921482601.

20:30 hs – espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradia en la Peatonal Dorrego.

22 hs – Ciclo Conferencias Veraniegas en el Centro de Convenciones. La Licenciada en Psicología Matilde De Angelis presentará “El punto límite y el desafío de elegir la vida”

