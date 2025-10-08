Abren licitación para la explotación de carros gastronómicos en las playas del distrito

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos informó que se encuentra abierta la Licitación Pública N° 13/2025, destinada a la explotación de carros gastronómicos en las playas del distrito, que comprende las localidades de Claromecó, Reta y Orense.

El objetivo de la convocatoria es fortalecer los servicios turísticos durante la próxima temporada estival, promoviendo una oferta gastronómica variada y de calidad para vecinos y visitantes.

La apertura de sobres se llevará a cabo el 3 de noviembre de 2025, a las 10 horas, en el despacho de la Dirección de Asesoría Letrada, ubicado en Avenida Rivadavia N° 1, primer piso, de la ciudad de Tres Arroyos.

El valor del pliego es de $10.000, y podrá consultarse y adquirirse en el Departamento de Compras y Suministros (Av. Rivadavia N° 1 – Tres Arroyos) del 16 al 31 de octubre de 2025, en horario administrativo.

