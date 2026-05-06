Abren segundo período de inscripción para solicitar uso de combis municipales

6 mayo, 2026 0

La Municipalidad de Tres Arroyos informa que se encuentra abierto el segundo período de inscripción destinado a instituciones y entidades educativas que necesiten gestionar el uso de las combis municipales para traslados culturales, deportivos o educativos, durante el segundo semestre.

Las solicitudes deberán realizarse a través de las redes oficiales del Municipio o mediante nota que debe ser ingresada por Mesa de Entrada.

Esta herramienta continúa consolidándose como una política pública que promueve la inclusión, el acceso y la participación de la comunidad en distintas actividades dentro y fuera del distrito.

Desde su incorporación al Municipio, las combis municipales ya recorrieron más de 100.000 kilómetros, trasladando a miles de vecinos a propuestas culturales, turísticas, deportivas y sociales, generando más oportunidades para todos los tresarroyenses.

Volver