Abriendo Caminos producción y venta de Escarapelas (audio)

9 mayo, 2026 0

La Cooperativa de Trabajo Abriendo Caminos armo una actividad que combina identidad, Salud Mental y trabajo digno con las fechas Patrias, por eso armaron diferentes escarapelas.

Susana Fígaro presidenta de la entidad dijo “este proyecto es de inclusión laboral hecho con el fin de acompañar a todos los chicos, tenemos la compañía de las talleristas Cristina Ubisi y Patricia Guerreiro integrantes de Arte Para Todos”.

“Ante la necesidad de los más jóvenes por trabajar, y al ver que no hay muchos comercios dedicados a la venta de Escarapelas, en ese momento se nos ocurrió diseñar esta actividad”, aseguró.

“Buscamos hacer algo que sea barato para vender y fácil de hacer, en la producción usamos el sum Delfina II ubicado en Brandsen 845 los martes y jueves”, mencionó.

“A cargo del armado están: Claudio, Javier, Emanuel, Nacho, Daniel y Ricardo, cada uno en su puesto de trabajo y se encargan de hacer su parte, para lograr un gran resultado”.

“Es muy emotivo para nosotros ver que las personas usan nuestras escarapelas”, expresó. Por otro lado, detalló “cuando el clima mejore iremos al centro para vender sus producciones, visitando distintos puntos de la ciudad como La Municipalidad, Toledo, La Cooperativa, el Banco y en otros sectores de Tres Arroyos”.

“Quienes deseen adquirir sus escarapelas pueden comunicarse por nuestras redes Sociales y los chicos le llevaran su pedido”, aclaró. Finalmente, dijo “agradezco a Emiliano Videla por contribuir en el video que armamos y presentamos durante la presentación de cada diseño”.

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