Abrió Cristal. Todo para la higiene del hogar

30 octubre, 2025

2
Un nuevo emprendimiento familiar abrió en nuestra ciudad. Se trata de Cristal (San Lorenzo 190 esquina Reconquista), local que se dedica a la venta de artículos de limpieza y cuidado personal.

Sus inicios fueron el 8 de septiembre, su objetivo es diferenciarse por la variedad de productos y a pesar de que recién están comenzando, su idea es seguir aumentando su stock con productos nuevos e innovadores.

Los horarios de atención son:
Lunes a viernes: 09:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
Sábados: 09:00 a 13:00 horas.

Para saber más, pueden visitar su Instagram: @cristal.tsas o consultar por WhatsApp: (2983)-615144

