ABSA sufrió un ataque cibernético en su página web

26 enero, 2021

La empresa estatal de agua, ABSA, informó que el pasado viernes 22 de enero sufrió un ataque cibernético producido por “hackers” que vulneraron la seguridad informática e ingresaron a los sistemas, provocando dificultades y complicaciones en la operatividad.

En primera instancia, esto repercutió en la atención a través de los canales oficiales pese a que se activaron los mecanismos de contingencia.



No obstante, cabe aclarar que no se vio afectada la base de datos personales de los usuarios.

Luego de intensos trabajos de mitigación contra la infección en el sistema, en estas horas continúan las acciones para reponer todos los servicios en forma paulatina. Por ejemplo, la atención telefónica y vía web ya se encuentran restablecidas.

“La empresa cuenta con un sistema de seguridad informática que permitió aislar el ataque cibernético. También se puso en resguardo la información sensible de los usuarios y de la empresa”, afirmó Roberto Rojas, Vicepresidente de ABSA.

Por todo lo descripto, ABSA hizo la presentación correspondiente ante el Juzgado Federal Número 1 de La Plata, en la Secretaría Número 3, a cargo de la Dra. Grau, para denunciar el ataque cibernético sufrido por la empresa.

