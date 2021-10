“Acá hay más vacunados que en Europa”, dijo Axel en el Polideportivo

19 octubre, 2021

El intendente Carlos Sánchez recibió al gobernador Axel Kicillof en el Polideportivo Municipal, único vacunatorio dispuesto por el sistema sanitario local. Actualmente hay 12 vacunadores (6 por turno) y aplican un promedio de 800 dosis diarias de Pfizer y Sinopharm. Vacunan de lunes a lunes, y se han dado ya en 1 dosis 47.010 aplicaciones, y con 2 dosis 41.963 aplicaciones. “Acá hay más vacunados que en Europa”, aseguró el mandatario, entre sonrisas y con una afectuosa recepción por parte de una importante cantidad de personas que lo aguardaban en el lugar.

Además del jefe comunal y el secretario de Prevención y Salud, doctor Gabriel Guerra, el gobernador fue saludado por funcionarios locales y también dirigentes y simpatizantes del Frente de Todos, entre ellos el diputado Pablo Garate y el candidato a concejal Julio “Pity” Federico.

“Hoy no se vacuna el que no quiere”

Tras su salida del edificio, Kicillof expresó su satisfacción por la cantidad de vacunas aplicadas en el distrito, “unos 57.000 vacunados, 800 por día, e incluso estuve con chiquitos que se están vacunando y es una alegría porque ellos también pasaron miedo, por sus familias, y esto es la verdadera salida de la pandemia. Hoy somos de los primeros países que vacunamos a ese grupo etario, y con eso nos acercamos al 70% de la población total. Hoy, en Buenos Aires, no se vacuna el que no quiere, y en el mundo, solamente se enferman con la variante Delta los que no han querido vacunarse. Con la certidumbre que da la vacuna podemos recuperar actividades que habíamos tenido que suspender para evitar contagios, y con eso también se reactiva la economía, pero no automáticamente sino con políticas de estado”.

En este punto insistió sobre la importancia de la inversión pública, que ahora “se empieza a ver y se empieza a disfrutar, cuando se ven las obras de agua y cloacas, cuando los chicos vuelven a la escuela y la encuentran renovada. Hay una cantidad histórica de obras en marcha, y los Estados provincial y nacional, junto con los intendentes, buscaremos que esa reactivación llegue a cada rincón de la Provincia”.

