Academia El Caldén, 15 años formando artistas tresarroyenses

1 septiembre, 2023

Martín Rodríguez Blanco y Héctor Somovilla, estuvieron en los estudios de LU 24, con motivo de cumplirse 15 años de la creación de la Academia El Caldén.

Rodríguez Blanco dijo que al ser convocado por el Club Español para hacerse cargo de las clases de folklore, pensó que había que darle mayor identidad a las mismas y a partir de ese momento se comenzó con la tarea de formar, que en este 2023 llega a sus 15 años.

Creo que primero y principal para formar al bailarín es darle la identidad y la confianza que permita armar distintas danzas de diferentes estilos, darle herramientas siempre cuidando la parte folclórica pero dándole otras perspectivas como la danza clásica o contemporánea”.

La presencia en la Fiesta de las Colectividades

Héctor Somovilla en tanto, sostuvo que su rol de acompañante detrás de escena “es potenciar lo que Martín crea, con la puesta de luces y un buen sonido, el vestuario, que es muy característico, con mucha inversión, y eso es lo que haremos este fin de semana en la Fiesta de las Colectividades; un complemento en todo sentido”. Es un orgullo que la Comisión nos pida un producto de esas características: el sábado presentaremos varios cuadros de la colectividad Mexicana”.

Somovilla convocó a la comunidad para acompañar las actividades de la Feria de las Colectividades y sostuvo: “estaremos a partir de las 22:00 en la Fiesta, que abrirá sus puertas a las 20:00; invitamos a la comunidad a que vaya a ver arte y cultura tresarroyense y a apoyarlos, ya que el arte contiene a todas las edades”.

“Toda la danza confluye en un mismo movimiento, el movimiento de la tierra”

Rodríguez Blanco abundó en detalles respecto al trabajo iniciado hace década y media, y dijo que “en El Caldén bailó el padre y hoy lleva a la nena o el nene, y está muy bueno; hay una gran heterogeneidad de gente, y ojalá alguien de nuestra Academia trascienda los límites de Tres Arroyos” y agregó: “en lo particular llegar a un escenario como el Yupanqui de Cosquín da una gran responsabilidad, he tenido buenos profes argentinos y latinoamericanos, que nos abrió la curiosidad en que la danza confluye en un mismo movimiento que es el movimiento de la tierra”.

“Estamos trabajando hace un montón de años en la parte integral ya que la danza nos une, para mostrar las diferencias y no diferencias que hacen que cada país muestre lo suyo”.

Volver