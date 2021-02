Accesibilidad: Denuncia que el Parque Cabañas “ya no es un paseo público”

Norma Stefano, vecina tresarroyense, publicó en las últimas horas un texto en la red social Facebook que plantea las dificultades de acceso al Parque Cabañas desde que se cerró al tránsito vehicular. “Desde que se cerró es un espacio vedado para quienes no pueden caminar hasta llegar a un espacio donde disfrutar”, sostiene el posteo, que se pregunta además el porqué de la decisión al respecto, en lo que considera “una medida ilógica”.

“¿Un paseo público? Si por público se entiende de acceso libre y para todos. NO LO ES. Si pensamos que las personas con movilidad reducida somos una parte del “todos”. Lo somos a la hora de pagar los impuestos con los que se mantiene ese espacio público. Pero no lo somos a la hora de ingresar.

Desde que está cerrado para vehículos es un espacio vedado para quienes no pueden caminar 100 o 200 metros, hasta llegar a un espacio donde disfrutar.

Me gustaría saber el porqué de esta decisión. ¿Evitar las reuniones? (Por contexto de Pandemia) No lo hace. Quienes se quieren reunir dejan el auto afuera y se juntan dentro. Quienes quieren ingresan con sus motos o bicis. ¿Entonces cuál es la razón para permitir solo el ingreso peatonal o con vehículos de dos ruedas? ¿Que los que disfrutábamos de estacionar cerca del lago y tomar unos mates ya no podamos hacerlo?

¿Perjudicar y dejar sin el uso de ese espacio a una parte de la comunidad a la que ya perjudican otras muchas situaciones?

Si hay razones valederas y me las explican. No tengo ningún inconveniente en pedir las disculpas si correspondiese. Hoy siento que es una medida ilógica que solo busca segregar y que intencionalmente o no nos discrimina.

¿La foto? Mes de marzo – la última vez que lo pude disfrutar cuando aún era público”, finaliza el texto que publicó Stefano.

