Accidentada en Ruta 73, agradece la colaboración de la gente

21 junio, 2023

Laura Beatriz Cabeza y su marido Gustavo protagonizaron un accidente vial días pasados, sobre la ruta 73, a pocos kilómetros de su cruce con la rotonda de El Pescado, en Ruta 228.

LU 24 pudo dialogar con ella, quien manifestó que el problema “se dio cuando el auto se desestabilizó, mi marido trató de corregir pero fuimos a la banquina y ahí se rompe una rueda trasera y empezamos a dar vueltas, yo conté 3, creo y terminamos contra unos árboles”

La entrevista estuvo plagada de agradecimientos por parte de la mujer, “hacia quienes prestaron ayuda inmediatamente; hubo una señora que vio el vuelco, y regresó para ayudar, no sé su nombre pero sé que fue ella quien dio aviso de lo que había sucedido: le agradezco mucho, igual que a los que pararon, muchas camionetas, gente que trabaja en el campo”.

“Yo tuve unos puntos en la cabeza y algunos golpes, pero estoy bien”, sostuvo y contó además que “el auto no sirve más, nosotros tenemos seguro en el Automóvil Club, por lo que hicimos ya gestiones, donde nos trataron muy amablemente; además, quiero agradecer a quienes nos brindaron su apoyo, la doctora que me atendió en ambulancia, a nuestros amigos que nos dieron un lugar en Tres Arroyos”.

“Íbamos a Claromecó el fin de semana largo y también porque era mi cumpleaños”, dijo y reafirmó que “la mano de Dios existe; no veníamos a gran velocidad, y apenas doblamos, a unos tres kilómetros – creo- se produce el accidente. Terminamos contra un árbol, nos ayudó la gente, tuvimos que salir por la puerta del acompañante”.

“Quiero decir muchas gracias a ustedes por el espacio, y a quienes nos ayudaron en ese lugar y quienes a la distancia también lo hicieron; queremos volver a Claromecó porque siempre te encontrás con gente linda, somos fanáticos, así que ahora más que nunca”, concluyó Laura.

