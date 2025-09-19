Accidente fatal en Córdoba: un auto cayó 200 metros por un barranco

Un accidente fatal de tránsito sacudió a la provincia de Córdoba en la madrugada de este jueves, cuando un Volkswagen Bora gris se precipitó al vacío en la zona de Altas Cumbres, a la altura del kilómetro 26 de la ruta provincial E-34. El rodado terminó en el fondo de un barranco de casi 200 metros de profundidad, revelando la magnitud del siniestro.

La víctima fue identificada como Marcelo Rubén Dorao, de 42 años, vecino del barrio General Bustos de Córdoba Capital. El hombre viajaba solo en dirección a Traslasierra cuando, por causas que todavía se investigan, perdió el control del vehículo y se despistó.

Según informaron fuentes de la Dirección General de la Policía Caminera, efectivos que patrullaban la zona detectaron huellas de frenadas, restos de ripio sobre el asfalto y un guardarraíl destrozado, lo que encendió la alarma sobre la posibilidad de un accidente de gravedad.

Ante esa situación, se desplegó un operativo de emergencia con la participación de Bomberos, personal del DUAR (Departamento de Unidades de Alto Riesgo) y del ETAC (Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes).

Los rescatistas descendieron por el barranco y localizaron el automóvil completamente destrozado en una zona de muy difícil acceso. A unos 50 metros de la ruta, encontraron el cuerpo sin vida de Dorao. De acuerdo con las primeras hipótesis, el conductor habría sido expulsado del vehículo en plena caída tras impactar contra un descanso del terreno.

Las condiciones climáticas eran óptimas al momento del accidente, por lo que se descartó la influencia de factores meteorológicos. La investigación ahora se centra en determinar si hubo una falla mecánica, un exceso de velocidad o alguna otra causa que explique el despiste.

Una topografía complicada

El comisario Víctor Hugo Pereyra explicó que, por la complejidad del terreno, el vehículo permanecerá en el barranco hasta que se defina un plan seguro para su extracción. “El auto quedó en una zona de muy difícil acceso. La prioridad fue rescatar el cuerpo y preservar la seguridad de los equipos”, señaló.

La tragedia vuelve a poner en foco la peligrosidad de las Altas Cumbres, uno de los tramos más desafiantes y sinuosos de la red vial cordobesa, donde cada año se registran accidentes de consideración. (fuente: airedigital)

