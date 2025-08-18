Acción humanitaria de los Bomberos Voluntarios (videos)

Este lunes una dotación del cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad acudió a una vivienda ante el pedido de auxilio de una mujer que se sintió afectada por un problema de salud y no encontraba las llaves del domicilio para poder salir e ir al Hospital.

Ante ello llamó a la Policía, quienes se hicieron presentes en el lugar y convocaron a su vez a los servidores públicos, los que tomaron intervención, sacando una reja de la casa, y pudieron ingresar para resolver la situación, y trasladar a la mujer al centro asistencial.

