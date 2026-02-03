Acción Social inauguró la plazoleta del barrio Nuevo Olimpo

Este martes, la Dirección de Acción Social, con la presencia del intendente Pablo Garate, inauguró la plazoleta del barrio Nuevo Olimpo, un espacio público pensado como lugar de encuentro, recreación y disfrute para los vecinos del barrio.

Durante el acto, el intendente señaló que estos espacios públicos cumplen un rol fundamental como lugares de recreación y encuentro, fortaleciendo el tejido social de los barrios: “Trabajamos todos los días para mejorar la ciudad. Sabemos que falta mucho, pero seguimos avanzando con compromiso y presencia en cada barrio haciendo obras en un contexto muy difícil, pero seguimos avanzando”, expresó Garate.

Por su parte, el director de Acción Social, Damián Almeira, destacó “la importancia del consenso, la escucha y el trabajo conjunto con los vecinos; esta plazoleta es el resultado de un proceso participativo que permitió transformar una demanda en una realidad concreta”.

Este proyecto, impulsado por un pedido de los propios vecinos del barrio, se concretó mediante un trabajo de la Dirección de Acción Social del municipio, con el objetivo de responder a una necesidad concreta de la comunidad: contar con un espacio común para compartir y encontrarse.

