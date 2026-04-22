Acciones municipales para uso responsable de tecnología en escuelas

22 abril, 2026 0

El equipo del Programa Municipal de Prevención en Consumos Problemáticos informa que se encuentra trabajando en escuelas secundarias mediante el dispositivo “La Salud Mental es Entre Todos y Todas”, en articulación con el Centro Comunitario.

Asimismo, en escuelas primarias se está llevando adelante un mini ciclo preventivo, compuesto por tres encuentros orientados a la prevención del consumo y a la promoción de la salud mental.

En relación con las familias, se implementa el proyecto “Habitar lo digital en familia”, que tiene como objetivo brindar herramientas para el uso responsable de la tecnología.

Cabe destacar que el equipo se encuentra planificando nuevas intervenciones en clubes de fútbol a través del dispositivo “Valores a la cancha”, así como la realización de concursos destinados a estudiantes de nivel primario y secundario.

Por último, se informa que el programa mantiene contacto con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, en el marco del programa “Municipios”.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse a través de Instagram (@programadeprevencionconsumos), dirigirse a la sede ubicada en La Rioja 100 (Polideportivo Municipal) o contactarse telefónicamente al 2983-608497

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