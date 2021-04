Acciones solidarias en pandemia: la panadería “Delicias” en Chaves colabora con pan para quien lo necesite

16 abril, 2021 Leido: 69

José María “Gurri” Tavieres, es el propietario, junto a su familia de la panadería “Delicias” en Adolfo Gonzales Chaves y se ha viralizado la buena acción que están llevando a cabo de solidarizarse con bolsas de pan para quien realmente lo necesite.

“Tenemos la suerte de vivir en un pueblo como Chaves, dónde nos conocemos todos, y después de que comenzó la pandemia en el 2020, nos dimos cuenta que había mucha gente que verdaderamente necesitaba pan y no podía comprarlo” expresó “Gurri” Tavieres.

Asimismo, y haciendo un repaso por su historia, indicó que “estuvimos muchos años trabajando con el Consejo Escolar repartiendo el pan para las escuelas, y después el consejo dejo de entregar pan a las escuelas y muchos chicos hoy no comen pan, como nos pasaba a nosotros cuando éramos chicos que éramos 8 hermanos”. Tal como se dice popularmente de que “sólo aquel que la pasa sabe lo que verdaderamente es”, el panadero comentó de que la situación que se puede percibir en la sociedad “inmediatamente me llevo a mi segunda casa, que era el complementario, que íbamos con mis hermanos a almorzar, y una de las cosas por las que íbamos era para poder comer, porque eran épocas difíciles”.

La panadería Delicias está ubicada en Av. Belgrano 420 de Chaves, y además de entregar el pan a todo aquel que lo requiera, comentaron que también colaboran con Cáritas cada miércoles: “mi señora va a la tarde y les damos el pan del dia anterior, o algunas facturas y biscochos, porque sabemos que también ha incrementado mucho la cantidad de gente que va a Caritas a buscar” y afirmó que “nosotros hoy lo podemos hacer, entonces lo hacemos de corazón”.

Tavieres comentó, para finalizar también que “muchísima gente viene, o por ahí van a mi casa a buscar el pan” y que “es gente que verdaderamente lo necesita”.

Volver