“Acierte el número”: el juego del 24 de Abril para la Corvina Negra

2 febrero, 2026 0

El Club Tres Arroyos 24 de Abril informó que realizará por decimotercera vez consecutiva el juego “Acierte el Número de participantes de Las 24 Horas de la Corvina Negra” en su 64a. edición.

El número de inscriptos será anunciado en forma oficial por el Club Cazadores.

La boleta donde constará el número elegido costará $2.000 y el premio a otorgar será de $400.000. Si nadie acierta con exactitud, se aplicará el “sale o sale” donde ganará el más próximo hacia arriba o abajo del número oficial de inscriptos.

La boleta ya está a la venta. Consultar a socios del Club 24 de Abril y del Club Cazadores. En Claromecó, consultar a María Rodríguez, Directora del Jardín 921, que recibirá la donación de lo recaudado.

Hasta las 13:00 del sábado 7 de febrero se podrá adquirir frente a las instalaciones del Club Cazadores, en Claromecó.

Volver