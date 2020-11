Aclaran que el cuartel de Bomberos de Reta no está cerrado

12 noviembre, 2020 Leido: 36

El segundo jefe de Bomberos Voluntarios de Reta, Juan Carlos Kumar, aclaró por LU 24 que el cuartel no está cerrado ante un caso de coronavirus, tal como lo dijo el vecino Armando Schneider al hacer uso este jueves de la Banca Ciudadana en el Concejo Deliberante.



“El cuartel de Bomberos de Reta no está cerrado”, remarcó al tiempo que dijo que habló con el vecino, quien le comentó que “no sabe si en el hecho de expresarse lo dijo bien o mal”.

“El cuartel está activo totalmente, lo que hacemos nosotros es una restricción de guardia. Es la segunda vez tenemos un caso sospechoso de coronavirus”, expresó.

Kumar afirmó que “estamos preparados y ordenados para trabajar. El cuartel sigue operativo, todos trabajando y los dos jefes estamos bien”.

Finalmente, indicó que el bombero en cuestión “es empleado municipal y está aislado en su casa. Él tuvo uno de los síntomas pero no lo hisoparon, no tengo la más mínima idea de por qué lo apartaron”.

Volver