Acompañamiento Terapéutico en pandemia

7 octubre, 2020 Leido: 1

La técnica superior en Acompañamiento Terapéutico, Alejandra Duchosal, habló con LU 24 sobre su trabajo en abordaje holístico con personas que presenten alguna patología.

“No trabajamos netamente con la patología, sino de manera holística tratando de insertar a la persona en la comunidad devolviéndole la autonomía o la identidad que muchas veces pierde a través de la patología que pueda tener, a través de la estimulación cognitiva o motriz”, dijo y agregó que los pacientes llegan por derivación de otro profesional.



También mencionó que con la pandemia hoy se vio afectada la salud de todas las personas: “No estamos acostumbrados a vivir ni encerrados, ni en estas condiciones, sin socializar. Somos personas que socializamos todo el tiempo, nos vinculamos, entonces ha afectado a todos, no solamente a la persona que tiene una vulnerabilidad psíquica”.

La profesional aclaró que “si la obra social les dice que no por estar en pandemia, esto no debería ocurrir, porque por la ley de salud mental y la de discapacidad, las terapias tienen que ser cubiertas al 100 por ciento en tiempo y forma”.

Para consultas el contacto de Alejandra Duchosal es 2983-523411. Atención por obra social y particulares.

