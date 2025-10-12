Acompañamiento y apoyo municipal a familiares de Nicolás Di Benedetto

12 octubre, 2025 0

La Municipalidad de Tres Arroyos emitió un comunicado en el que se solidariza con la familia de Nicolás Di Benedetto, el joven que resultó fallecido en el accidente vial ocurrido en la mañana de este domingo en la Ruta 73.

“En nombre del Intendente Pablo Garate y del Ente Descentralizado de Claromecó, queremos expresar nuestro acompañamiento en estos momentos de dolor. Deseamos brindarles nuestro apoyo y solidaridad, ofreciéndoles fuerza y consuelo en esta difícil situación. Nos unimos en condolencias hacia la familia, enviándoles todo nuestro cariño y apoyo”, manifiestan desde la comuna.

Se dio a conocer además, que las oficinas del Ente permanecerán cerradas este lunes, ya que el padre de Nicolás era empleado del organismo claromequense.

