Acompañantes terapéuticos: vínculo necesario para ayudar en diferentes ámbitos

3 mayo, 2024

En el día del Acompañante Terapéutico, LU 24 consultó a Romina Spinelli, profesional del rubro quien detalló características de la actividad, la que se brinda a chicos y grandes, para ayudarlos en lo cotidiano, en diferentes áreas.

“Nosotros somos agentes de salud que trabaja con profesionales en distintas patologías de manera interdisciplinaria para la ayuda en la vida diaria de cada paciente”,

Dijo que la actividad “se ejerce para grandes y chicos, en diferentes ámbitos que tienen que ver con la salud; por ejemplo yo estoy dentro del aula en el jardincito, con un trabajo arduo por el tema de la inclusión, es algo que está pendiente en los colegios”.

“El acompañante es el ojo que todo lo ve, y tenemos que trabajar en equipo, con la “seño” y el equipo que está en el colegio, que nuestra función sea ayudarlos en lo cotidiano, en diferentes áreas, como la actividad física”, definió.

“Hay un momento en el vínculo que es cortar; uno como acompañante tiene muchas expectativas pero debe haber un corte; me ha tocado acompañar pacientes durante cuatro años, de hecho acompañé durante tercero cuarto y quinto año pero al llegar al secundario entendí que mi paciente tenía otro camino y dejé”, sostuvo.

“Estamos dentro de la lucha por la ley, y también es un tema lo de las obras sociales porque es un dolor que pasen cuatro o cinco meses y no cobrás, es un conjunto en que el sistema te ahoga; nos llaman de un montón de familias pero tenés que tener el no, porque a mí me ha pasado estar cinco meses sin cobrar, por lo que esperamos la ley para estar en el nomenclador porque no se paga un monto específico, una obra social te paga tanto y otra te paga otro tanto”, concluyó.

Volver