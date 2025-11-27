Acrobacia en telas: Mención especial en Córdoba para Paloma Gilardoni

Este jueves visitó los estudios de LU 24 Paloma Gilardoni, una tresarroyense de 11años que compitió en un certamen de acrobacia en telas en Córdoba, y contó de su experiencia en dicha competencia.

Paloma expresó que empezó hace dos años su primera experiencia fue en el Polideportivo de Tres Arroyos para la escuela de Flavio Mendoza donde salió primera y clasificó para participar en Buenos Aires donde no hizo podio, pero se trajo una medalla de reconocimiento.

La clasificación para Córdoba la obtuvo en otro evento que se hizo en junio en El Fanal de nuestra ciudad organizado por el TAAT.

Obtuvo otra mención en la experiencia en Córdoba, por haberse animado a hacer sola las acrobacias.

