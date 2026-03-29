Actividad de bochas en el Club Huracán por el Torneo Zonal de Veteranos

29 marzo, 2026 0

Se está desarrollando en la cancha del Club Huracán el Torneo Zonal de Bochas de la categoría Veteranos, una competencia que reúne a las delegaciones de Tres Arroyos, Benito Juárez y Coronel Pringles.

El certamen ha despertado un gran interés en el ámbito deportivo regional, ya que el equipo que resulte ganador obtendrá la clasificación directa para representar a la zona en el próximo Torneo Provincial, el cual tendrá lugar durante el mes de abril en la ciudad de San Nicolás.

La jornada comenzó con el enfrentamiento entre los seleccionados de Coronel Pringles y Benito Juárez, previo a la presentación del equipo anfitrión. El representativo de la Asociación de Tres Arroyos está conformado por los jugadores Mario Zárate, Carlos Quiroga, Guillermo Barrios y Roberto Acosta, bajo la dirección técnica de Sandro Vega.

El cuarteto local buscará aprovechar su conocimiento de las canchas para sellar su pasaporte a la cita provincial y mantener el protagonismo en esta categoría.

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