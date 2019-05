Actividad en pelota a paleta

Este fin de semana dos categorías, que representan a Huracan, como la tercera y la quinta participaron de una nueva fecha, por el torneo Apertura 2019.- H. Tres Arroyos "A" Márquez, Fabián y Bertoldi, Juan P, se presentaron en Gral. La Madrid, en su primer compromiso le ganaron a Pelota Pringles "A" Azcoitia, Martin y Batisteza, Lautaro en tres sets: 10-12 12-8 y 7-5.- En su segundo compromiso volvieron a ganar en esta oportunidad a U. Vasca B. B. "A" Arrechea, Francisco Arrechea, Jose,: 12-8 12-7 logrando de esta manera pasar a instancias de semifinales.- Volvieron a enfrentarse con el representativo de C. Pringles, que habían ganado en la zona, pero en esta oportunidad la suerte no los acompaño, y perdieron 12-7 12-9, no logrando llegar a disputar la final.- De esta manera continúan como punteros en la zona sur.- La próxima fecha 8 de Junio será en Bahía Blanca Unión Vasca. Trataran de clasificar a semis, para tener un lugar en las finales de la Provincia.-

Fed. Pelota Pcia. de Bs. As. Torneo Apertura 2019

Categoría: TERCERA SUR 18 de Mayo

Club: Gral. La Madrid Fecha: 2 / 3

Clubes Jugadores

ZONA 1

H. Tres Arroyos "A" Márquez, Fabián Bertoldi, Juan

U. Vasca B. B. "A" Arrechea, Francisco Arrechea, Jose

Pelota Pringles "A" Azcoitia, Martin Batisteza, Lautaro

ZONA 2

Almafuerte B. B. "B" Chrestía, Juan Strasser, Martin

Gral. La Madrid "A" Hermida, Rodolfo Baiocco, Diego

U. Vasca B. B. "B" Astolfi, Imanol De Uriarte, Francisco

ZONA 3

Almafuerte B. B. "A" Gil, Renato Riganti, Leandro

Gral. La Madrid "B" Carceles, Jose Surgen, Walter

Gral. La Madrid "C" Lopez, Hugo Serris, Enrique

En el trinquete “Luis A. Vizzolini”, se presentaron las parejas de Quinta Sudeste, para participar de la segunda fecha del “Apertura”.- Hur. Tres Arroyos "A" Carlos Daseville y Rust, Guillermo, no tuvieron una buena tarde, perdiendo los 2 partidos.- La fecha la gano Pelota G. Chaves "A" Vallejos, Juan y Altieri, Mariano a C. Vasco Necochea"C" Zubillaga, Julian Zubillaga, Diego Martinez, Andoni.-

Fed. Pelota Pcia. de Bs. As. Torneo Apertura 2019

Categoria: QUINTA SUDESTE 18 de Mayo

Club: Huracan Tres Arroyos Fecha: 2 / 3

Clubes Jugadores

ZONA 1

Pelota G. Chaves "A" Vallejos, Juan Altieri, Mariano

C. Vasco Necochea"C" Zubillaga, Julian Zubillaga, Diego Martinez, Andoni

Pelota G. Chaves "C" Arislour Cristian Iroulart Sebastian Chazarreta Sergio

ZONA 2

Pelota G. Chaves "B" Codagnone, Ignacio Carrera, Carlos Lapenta, Carlos

C. Vasco Necochea"B" Orte, Javier Salomon, Hector

C. Vasco Necochea"A" Bordazahar, Martin Amat, Sebastián Cano, Ignacio

Hur. Tres Arroyos "A" Rust, Guillermo Daseville Carlos