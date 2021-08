Actividad semanal de los Juegos Bonaerenses en Gonzales Chaves

La Dirección de Deportes y Tiempo Libre de la municipalidad de Gonzales Chaves coordina la Etapa Municipal de los Juegos Bonaerenses, y esta semana tendrá las siguientes disciplinas:

En Tenis de Mesa, participarán las categorías sub 14-16-18 masculino y el sub 18 femenino, el miércoles desde las 9 horas en el gimnasio del Club Deportivo Independencia.

El jueves a partir de las 9:30 horas, habrá acción en Básquet 3 vs 3.

Mientras que también habrá Tenis, con la sub 14-16 femenino en dobles y single, y sub 16 masculino en dobles. Esto será el viernes a las 9 horas en el Tigre Tenis Club.

Por su parte, en la jornada de ayer se disputó la primera etapa de Pelota, en el Club de Pelota, donde los ganadores fueron la dupla Luca Díaz y Santiago Premezzi, en la categoría sub 14-16.

