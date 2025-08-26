Actividades en la Biblioteca Popular La Tranquera

26 agosto, 2025

0
Actividades en la Biblioteca Popular La Tranquera

La Biblioteca Popular La Tranquera continúa su propuesta cultural, educativa y recreativa para la comunidad.

Las actividades son gratuitas con el apoyo de la Dirección de Deportes y la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos de Tres Arroyos y tienen abierta la inscripción en la Biblioteca, en la esquina de Bolívar y Baigorria, o por WhatsApp al 2983-342934, de 9:00 a 13:00.

Apoyo Escolar
Destinado a: Primaria y primeros años de secundaria
A cargo de: Psicopedagoga Mayra Yañez
Jueves 10:30 hs

Clases de Gimnasia
Profesora: Lorena Plaza
Lunes y miércoles 9:30 hs

Taller de Estimulación Cognitiva: “Jugar es cosa seria”
Coordinado por: Patricia Tagliabue (Tec. Sup. en Tiempo Libre y Recreación)
Martes 10:00 hs

Clases de Yoga en la Biblio
Profesora: Mariana Arias
Todos los viernes a las 10:00 hs

Taller de Recreación y Construcción de Juegos
Destinado a: Niños y niñas de 6 a 12 años
Coordina: Patricia Tagliabue
Sábados cada 15 días, a las 15:00 hs
Espacio para compartir en familia.

