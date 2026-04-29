Actividades en la Cacuri: “La biblioteca es un lugar de encuentro” dijo Pecker (audio)

29 abril, 2026 114

La Biblioteca Vicente P. Cacuri continúa ofreciendo talleres y diversas actividades que la han caracterizado, en el edificio del Sindicato de Empleados de Comercio, ubicado en Hipolito Yrigoyen 143.

Karina Pecker, bibliotecaria , expresó: “La biblioteca es concurrida, es un lugar de encuentro de lectores y estudiantes. Los niños vienen con sus familias y también vienen adolescentes. Hay sectores y libros para todos”

Luego detalló las actividades que se están realizando y las nuevas propuestas que arrancan en mayo: “tenemos muchas actividades. En febrero recibimos propuestas y vamos organizando mes a mes para cubrir todas las expectativas- Ahora empiezan las clases de folklore, arte terapia y estimulación cognitiva para nenes de 6 a 9 años, mosaico terapia y crochet”.

La Biblioteca Cacuri funciona de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 y cuenta con importantes descuentos para los talleres: “es el 50% para afiliados al sindicato de comercio y 25% para los socios de la biblioteca, además del beneficio de poder retirar libros”, dijo Pecker.

“La cuota para ser socio es de $4.500 mensuales. Han aumentado los socios en este último tiempo”, expresó.

Para quienes estén interesados en alguna de las propuestas, el número de WhatsApp para comunicarse por escrito es 2983 696946. Las actividades son abiertas a toda la comunidad, con los descuentos detallados para afiliados y asociados.

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