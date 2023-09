Actividades en La Tranquera en el Día de las Bibliotecas Populares

22 septiembre, 2023

Patricia Tagliabúe habló con LU 24 para difundir la actividad que se brindará este sábado por la tarde, en el Día de las Bibliotecas Populares en la Biblioteca La Tranquera, en calle Baigorria y Bolívar.

Dijo que “fue idea de María Serra, bibliotecaria del turno mañana, y la idea es poder compartir las cosas que suceden en la biblioteca toda la semana, llevando el mate para poder acercarse a la lectura, al juego, al compartir, en un espacio en el que concurren chicos y grandes, y queremos contar que en la biblioteca pasan cosas”.

“Yo no formo parte de la biblioteca acerqué la idea como Técnica en Recreación; tenía muchas ganas de poder realizar esta actividad allí, y otra idea es seguir replicando las mismas, como se realizó en la otra biblioteca popular, la José Ingenieros”, explicó.

Si bien la tecnología puede ir en detrimento del libro, no reemplaza el contacto que se siente tener un libro por primera vez, no lo reemplaza de ninguna manera la tecnología”, aseguró.

