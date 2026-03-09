Actividades en San Cayetano por el Día de la Mujer

9 marzo, 2026 0

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Espacio Cultural de San Cayetano fue el escenario de un evento por los derechos y la dignidad de mujeres y niñas.

En el mismo se destacó que “en un ambiente descontracturado, el patio del Espacio se llenó de diversas actividades que resaltaron la creatividad y el talento femenino”.

Bajo el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas” se desarrollaron las siguientes actividades:

Artesanas y emprendedoras locales: Una exposición de artesanía en la que diversas mujeres mostraron sus habilidades y productos únicos, fomentando la economía local y la promoción de la cultura.

Expresiones artísticas: Un espacio para que vecinas pudieran expresar mediante distintas técnicas sus mensajes sobre esta fecha.

Concientización. Con folletería y charlas abiertas, el área de salud trató el tema de la mujer adulta, menopausia y climaterio; en tanto que Policía Comunal lo hizo con violencia de género.

Música en vivo: La jornada también incluyó la actuación de la profesora del taller municipal de canto, Carolina Ferrando, que deleitó a los asistentes con melodías inspiradoras, creando un ambiente de unión y celebración.

“El evento cumplió con su principal objetivo: crear conciencia y fomentar el empoderamiento. Se agradece a todos los participantes y apoyos que hicieron posible esta celebración”, expresaron organizadores en un comunicado.

Volver