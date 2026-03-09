Actividades en San Cayetano por el Día de la Mujer
En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Espacio Cultural de San Cayetano fue el escenario de un evento por los derechos y la dignidad de mujeres y niñas.
En el mismo se destacó que “en un ambiente descontracturado, el patio del Espacio se llenó de diversas actividades que resaltaron la creatividad y el talento femenino”.
Bajo el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas” se desarrollaron las siguientes actividades:
Artesanas y emprendedoras locales: Una exposición de artesanía en la que diversas mujeres mostraron sus habilidades y productos únicos, fomentando la economía local y la promoción de la cultura.
Expresiones artísticas: Un espacio para que vecinas pudieran expresar mediante distintas técnicas sus mensajes sobre esta fecha.
Concientización. Con folletería y charlas abiertas, el área de salud trató el tema de la mujer adulta, menopausia y climaterio; en tanto que Policía Comunal lo hizo con violencia de género.
Música en vivo: La jornada también incluyó la actuación de la profesora del taller municipal de canto, Carolina Ferrando, que deleitó a los asistentes con melodías inspiradoras, creando un ambiente de unión y celebración.
“El evento cumplió con su principal objetivo: crear conciencia y fomentar el empoderamiento. Se agradece a todos los participantes y apoyos que hicieron posible esta celebración”, expresaron organizadores en un comunicado.