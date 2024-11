Actividades en Tres Arroyos por la Semana de Respuesta al VIH

29 noviembre, 2024 113

Este viernes, en el Centro Municipal de Salud, se anunció la campaña integral “Sigamos el camino de los derechos” de promoción, prevención y detección del VIH con distintas actividades.

Inició el encuentro la secretaria de Salud, Dra. Mercedes Moreno, informando las actividades que como todos los años se realizarán durante toda la semana en respuesta al VIH en consonancia con lo que plantea el Ministerio de Salud bonaerense. En esta oportunidad, se focalizará en el testeo. “Elegí saber” es el lema que se viene trabajando desde hace tiempo y tiene que ver con la herramienta primordial que es la detección. La centralidad es invitar a las personas que se testeen ante una enfermedad que puede ser asintomática y allí radica su importancia.

Como novedad se plantea un testeo focal, en un área municipal donde trabajan muchos hombres y mujeres por lo cual resulta oportuna como es la Secretaría de Planeamiento Urbano y por ello acompañó la secretaria, Arq. Paola Salerno, quien dispuso toda la logística para que el personal que lo desee pueda realizarse el test en el mismo lugar de trabajo.

“Este es un objetivo que teníamos, que la gente no se tenga que acercar al Hospital, sino nosotros llegar a los lugares de trabajo por lo que agradecemos a la arquitecta Salerno por la disponibilidad que ha tenido de facilitarnos la oportunidad”, destacó Luciana Cattanio, licenciada en Trabajo Social.

A su turno, Salerno agradeció “la posibilidad de que los compañeros del área de Planeamiento Urbano puedan acceder a testearse en el mismo edificio. Se convocó a los trabajadores con distintos horarios, que si bien se les comentó que no es obligatorio, demostraron adhesión a la iniciativa. Es una forma importante para prevenir y cuidar la salud con un test muy sencillo, pero muy importante para tratar la enfermedad”.

Elegí testearte

A su vez, en el Hospital, se podrá realizar el testeo a demanda, desde el lunes al jueves de 8:30 a 10:30 horas en el consultorio 12 de Medicina Preventiva. “Esta técnica es de pesquisa de VIH y Sífilis, es muy sencilla y se obtiene un resultado rápido y oportuno en pocos minutos. Es una punción en el dedo en un cassette y se aguardan unos minutos”, continuó Cattanio con los detalles.

Tratamientos y medicación

Por su parte, el Dr. Héctor Luppino, jefe del Servicio de Medicina Preventiva, destacó la continuidad del trabajo en prevención. “Ahora, con los test en 15 minutos, tenemos un resultado preliminar; si diera positivo sigue un camino para la confirmación”, explicó. En ese sentido, amplió que, de confirmarse, “se realiza una consejería y también desde el Hospital se gestionan los tratamientos y la continuidad de cuidados”.

“Desde 2014 las personas ya no tienen que viajar a Bahía para tratarse; salvo circunstancias especiales. Queremos destacar que hasta el momento a nosotros desde Región Sanitaria nos está llegando en tiempo y forma la medicación para las personas que no tienen obra social”, subrayó.

Al ser consultado sobre la existencia de casos, el Dr. Luppino aseguró que “está estable el número, no hay un aumento alarmante, pero si una llegada tardía al sistema de salud; en general se detecta por una enfermedad oportunista. Por eso queremos que la gente acceda a los testeos, es importante saber y cuanto antes es detectado, se llega con más facilidad a un tratamiento oportuno”.

“Si ha habido un aumento alarmante de sífilis y queremos destacar que este mismo test también la detecta. Por lo tanto, que se acerquen esta semana al Hospital porque es importante llegar a tiempo y por eso trabajamos tanto en la detección”, finalizó.

Volver