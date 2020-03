Actividades totalmente suspendidas en el Centro Cultural La Estación

16 marzo, 2020

La Directora de Cultura Municipal, Noemí Rivas, informó esta mañana que desde el viernes pasado, fueron suspendidas todas las actividades que dependen del área hasta el 31 de marzo.

“Las asistencias técnicas que se dictan en todo el Distrito fueron suspendidas. La dirección por ahora está abierta, pero les pedimos que vengan solo si es un caso de mucha necesidad o si se los ha convocado. Seguimos la misma dinámica, pero más espaciado para que no se junte gente en la Dirección”, sostuvo.

Solicitó que ante cualquier información o consulta se comuniquen al 425513 o por facebook o instagram, “para no venir personalmente. Estamos con todas la medidas higiénicas que nos sugieren. Creo que es una cuestión de responsabilidad que tenemos que tener, no alarmarnos, pero si estar precavidos. Estamos atentos y expectantes, orgánicamente acataremos todo los que nos sugieran desde el Ejecutivo”, sostuvo.

