Acto de Colación de la carrera Analista Programador Universitario

6 diciembre, 2019 Leido: 0

Se desarrolló este viernes, a las 18:00, el acto de colación de grado de la carrera de Analista Programador Universitario de la Universidad Nacional de La Plata que se dicta en CRESTA. Recibieron sus diplomas Nicolás Menna, Judith Hopua, Alejandro Cabane y Nelson Garrido.



Estuvieron presentes la Coordinadora del CRESTA Gabriela Hoffmann, el Jefe de Gabinete Hugo Fernández, y el Secretario de Planeamiento, Infraestructura y Recursos de la UNLP, Rodolfo Bertone.

Dirigió unas palabras Hugo Fernández en lugar del Intendente Carlos Sánchez quien no pudo estar por encontrarse en La Plata para recibir su diploma como intendente electo. Felicitó a los cuatro jóvenes que terminan una etapa y por el esfuerzo que han realizado para obtener el título.

Luego Bertone, quien también felicitó a los nuevos profesionales, expresó que “para la Facultad de Informática siempre es placentero que gente estudie, se dedique y se reciba. Muchas felicitaciones por el esfuerzo que emplearon y por el logro que consiguieron. También felicitamos a las familias por el apoyo que le dieron y pensar que somos todos de alguna manera hijos de la universidad pública”.

“Eligieron una profesión bárbara, no se van a quejar que no hay trabajo. En un país donde el trabajo escasea, donde mucha gente no lo tiene a nosotros nos sobra el trabajo. Tenemos una profesión por suerte, junto con la rama de la ingeniería, en donde estudiamos menos de lo que necesitamos por lo cual tenemos trabajo y tienen oportunidades”, agregó.

Por último les pidió que no se queden solo con el título, “sigan perfeccionándose, nuestra carrera no termina nunca, no va a quedar estática nunca en el tiempo, así que los invitamos a que continúen con sus estudios y sigan avanzando”.

