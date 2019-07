Acto de colación de la Carrera de Diseño Industrial en CRESTA

Este viernes se llevó a cabo el acto de colación y entrega de diplomas de los primeros egresados de la carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mar del Plata que se dictó en CRESTA.



Recibieron su título Tamara Núñez, Tatiana Cortes, Juan Manuel Pérez y Lucas Pérez Lante. Del acto participaron el Intendente Carlos Sánchez, la directora del CRESTA Gabriela Hoffmann y el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzaretti.

En primer lugar Hoffmann felicitó a los egresados y muy especialmente a Tamara Núñez por la distinción a nivel nacional de su proyecto, un triciclo para niños discapacitados: “Anhelo que ese diploma siempre los acompañe y que desarrollen su profesión con valores y con mucha ética, y que sigan manteniendo el compromiso social que demostraron cuando ustedes pensaron en los trabajos que realizaron, que sin duda contribuyen al desarrollo de nuestra localidad”.

Por su parte Sánchez valoró el esfuerzo y las ganas de los alumnos para obtener el título. “Es una carrera que hoy es importantísima en el quehacer de la creatividad de una comunidad en general, ustedes se han especializado en algo que hace mucha falta y es un pilar de nuestra sociedad. El agradecimiento a que todos estemos hoy aquí, donde entendimos desde hace ya mucho tiempo y tomamos la decisión política de crear este CRESTA y estos estudios universitarios regionales”, expresó.

Finalmente el rector de la universidad brindó unas palabras en las que resaltó la creación del CRESTA: “Esta inversión en educación, de haber creado una tasa para hacer que este proyecto sea sustentable, realmente tiene una enorme originalidad, yo no conozco muchos municipios de Argentina que hayan tenido esta iniciativa y creo que es una iniciativa que por sobre todo puso el futuro y la mirada larga. Muchas veces estamos acostumbrados a una política intrascendente, que no hace más que mirarse el ombligo y que no piensa en el futuro de sus comunidad”, sostuvo, y agregó: “Creo que en el caso de la creación de CRESTA fue al revés, hubo una dirigencia política que pensó en el futuro de Tres Arroyos, y para que Tres Arroyos sea una ciudad necesitaba contar con un centro de educación superior, y queriendo tener una universidad, tuvieron muchas universidades”.

“No tengo dudas de que la existencia de CRESTA, la existencia de esta posibilidad de estudiar aquí, va a generar, y está generando con toda seguridad, un mayor desarrollo, mayor bienestar y mayor crecimiento para todos Tres Arroyos”, concluyó y felicitó a quienes han tenido la iniciativa y poder sostenerla en el tiempo.