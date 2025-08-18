Acto de conmemoración al General San Martín en la EEST N°1

Este lunes, se llevó a cabo en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 el acto oficial educativo en conmemoración del fallecimiento del General Don José de San Martín, Padre de la Patria.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades municipales, educativas, escolares y público en general, que acompañaron con respeto y emoción la evocación de la figura del Libertador.

En su discurso, la directora del establecimiento destacó la importancia de la palabra como defensa para las nuevas generaciones, haciendo hincapié en el valor del diálogo, el respeto y la convivencia sin agresiones ni violencia.

Asimismo, recordó una de las frases más significativas del General San Martín: “Serás lo que debas ser o no serás nada”, invitando a los presentes a reflexionar sobre la vigencia de su legado en los tiempos actuales.

De esta manera, la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto renovaron el homenaje a quien trazó con su ejemplo un camino de unidad y compromiso.

