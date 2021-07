Acto en Tucumán: “Todos los días peleamos para que la Argentina se ponga de pie”, dijo el Presidente

El presidente Alberto Fernández aseguró este mediodía, desde el Museo Casa Histórica de la Independencia en San Miguel de Tucumán, que “todos los días peleamos para que la Argentina se ponga de pie y contra los que quieren ver al país arrodillado”, en el marco de los festejos por los 205º años de la Declaración de la Independencia de nuestro país. Allí estuvo acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez.



“Si tenemos coraje, valentía y nos unimos para entender de una buena vez por todas que nadie se salva solo, y que además de ser libres e iguales debemos ser fraternos y solidarios con el otro, todo va a ser más fácil”, afirmó el mandatario al encabezar el acto del que también participó el gobernador de Tucumán, Juan Manzur.

Sobre el proceso que llevó a la declaración de la Independencia de nuestro país, el jefe de Estado reflexionó: “Cuando yo veo ese pasado y cómo esos hombres y mujeres construyeron una libertad en unidad, y miro el presente me doy cuenta de que la historia se repite. Hay muchos que siguen pensando en una patria para algunos, pero la patria no es para algunos. Nosotros decidimos nuestra libertad”.

Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y Cultura, Tristán Bauer; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y la directora de la Casa Histórica, María Cecilia Guerra. Participó además la esposa del gobernador tucumano, Sandra Mattar Sabio.

Sobre la situación epidemiológica por la pandemia de coronavirus Covid 19, el jefe de Estado remarcó: “Estamos atravesando un tiempo único para la humanidad, un tiempo claramente frustrante que nos impide hacer muchas cosas”. Y pidió seguir cuidándose porque “este tiempo de privación es para que no nos arrebaten la vida hoy, para que no nos arrebaten la vida de nuestros afectos”.

“Les garantizo que no vamos a parar de vacunar en estos meses a cada argentina y argentino, y el país que nos merecemos vamos a empezar a construirlo entre todos aunque algunos insistan en dividirnos”, finalizó.

Por su parte, el gobernador Manzur indicó que “la Argentina nació aquí, en el interior, en el norte, en Tucumán”, sobre lo que reflexionó: “Esta Argentina grande, extensa, rica y diversa, pero con idiosincrasias culturales diferentes, es lo que nosotros somos. Esa es nuestra Argentina”.

En cuanto a la campaña de vacunación contra el Covid-19 que se lleva adelante en todo el país, Manzur subrayó que “hoy, feriado, están funcionando los 24 nodos” de aplicación que hay Tucumán. “Allí están nuestras enfermeras y nuestros médicos vacunando a nuestra gente, y ya llevamos puestas más de 900 mil vacunas”, informó.

Durante la ceremonia, se realizó un homenaje a los próceres del 9 de julio de 1816 y se colocaron ofrendas florales y de laureles al pie de la mesa donde se realizó la histórica Jura. Además, la Orquesta Juvenil Rolando “Chivo” Valladares y el dúo Perota Chingó interpretaron las canciones “Sube, sube, sube” y “En el país de la libertad”, respectivamente.

A continuación, el jefe de Estado saludó a trabajadores esenciales y a empleados de la Casa Histórica de Tucumán que se encontraban presentes.

El 9 de julio de 1816, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, reunidos en el Congreso de Tucumán, declararon la independencia argentina de la monarquía española y frente a toda dominación extranjera.

