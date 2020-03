Acto Oficial: entrega de la Espiga de Oro y Desfile institucional

Tal cual sucede en cada edición, se desarrolló en la Avenida Ituzaingó, frente al Escenario Mayor Juan Pesalaccia de la Fiesta Provincial del Trigo, el Acto Oficial, en el palco instalado en las adyacencias, con la presencia de autoridades municipales, encabezadas por el intendente Carlos Sánchez, los jefes comunales de Coronel Dorrego, San Cayetano y Adolfo Gonzales Chaves, funcionarios del gabinete comunal, autoridades policiales, del Consejo Escolar de Tres Arroyos, del Centro Regional de Ingenieros Agrónomos, Centro de Acopiadores de Cereales, el galardonado con la Espiga de Oro, Ingeniero Jensen; representantes de Federación Agraria Argentina, Cooperativas Alfa, Agraria y de Micaela Cascallares; del Puerto Quequén y de las diversas instituciones locales y de bien público del distrito. Luego de entonarse el Himno Nacional Argentino, se inició formalmente el mismo.

Entrega de la Espiga de Oro

Sánchez fue el encargado de entregar la Espiga de Oro – distinción que evalúa y designa cada año el Centro Regional de Ingeniero Agrónomos de Tres Arroyos – CRIATA -, y que en esta oportunidad correspondió al Ingeniero Carlos Alberto Jensen.

Jensen: “Este galardón es un reconocimiento a la labor de 36 años en la Chacra de Barrow”

El profesional habló luego de recibir la Espiga y dijo que “ha llegado el momento de decir gracias, esto es producto de una elección realizada por el Centro de Ingenieros agrónomos, junto a todos sus socios, y fui electo entre seis representantes. Gracias”.

“Este galardón es un reconocimiento hecho y llevado a cabo en la CHEI durante 36 años de mejoramiento genético en trigo candeal; es sin dudas algo inesperado. Creí siempre que llegaría un feliz momento como el de hoy; esto es un sueño que nace en mí, y era en la época en la cual los jóvenes y los niños de escuela primaria teníamos muchos sueños: Algunos lo pudimos lograr como afortunadamente lo logré yo”, manifestó emocionado.

El recuerdo hacia los ingenieros Carbajo, Dean y Kraan

“Ese sueño se hizo realidad a mi llegada a la Chacra en el año 80 y fui recibido por los ingenieros Carbajo y Manuel Dean- jefe de laboratorio de la entidad- y el ingeniero Gilberto Kraan, que era responsable del mejoramiento de trigo pan”, sostuvo, y agregó “a quienes me acompañaron al igual que mis colegas en la trayectoria, y destacó que, quienes fueron sucesores de los mencionados también hicieron lo suyo tuvieron participación”.

“Por ser responsable de este programa, fui la figura visible pero hay y hubo gente de diferentes sectores de la chacra que aportaron al mejoramiento; este premio que hoy se me ha otorgado es parte de ese trabajo que han realizado también ellos; dedico este premio a quienes ya no tengo hoy: mis padres, porque mi sueño se transformó en vocación, gracias al esfuerzo que me permitió llegar a la Universidad; también a mi pequeña familia, mi esposa Marta y mis hijos Federico y Maximiliano por haberme bancado estos años con viajes al interior y exterior, durante días semanas o meses, lo cual no es fácil de soportar para una familia”, especificó.

“Para alguien que ha trabajado como trabaje yo, y por ese trabajo que realice en el pan, que amaba, era como un sueldo a fin de mes y el reconocimiento de los colegas que me brindan hoy esta Espiga de Oro es mucho, muchísimo. Eso tiene una sola palabra: muchas gracias muchas gracias a todos”, concluyó.

Francisco Santarén destacó y agradeció el esfuerzo para organizar el evento triguero

El presidente de la Comisión Ejecutiva de la Fiesta, Francisco “Pancho” Santarén, fue quien en primer término agradeció a quienes dispusieron de su tiempo para formalizar los diferentes aspectos para dar el brillo necesario a la realización del evento.

“Muchas gracias por venir, en nombre de la Comisión Ejecutiva; quiero agradecer a los integrantes del Concejo Deliberante, del Ejecutivo, y a mis compañeros, con los que hemos trabajado durante tanto tiempo para que las jornadas que han pasado y las que faltan se vean de esta manera”, relató.

“El clima nos favoreció muchísimo y eso es un gran placer. Además quiero agradecer a las instituciones que han acompañado ya que ellos también son protagonistas; hemos hecho un gran aporte con la juventud, y una convocatoria exitosa como fue con los artistas locales el miércoles”, manifestó.

Gracias intendente Carlos Sánchez a usted y su gabinete por el apoyo prestado, gracias a los medios y a ustedes por venir, disfruten esta tarde”, agregó.

Sánchez: “Son 51 años en los que homenajeamos al trigo, al hombre de campo, o sea al trabajo”

“Buenas tardes gracias a todos por venir, voy a repetir un poco lo que decía Pancho”, dijo el intendente Sánchez al iniciar su discurso en el palco oficial, y agregó: “quiero saludar, dar la bienvenida y agradecer a todos los presentes y a quienes han colaborado en la organización de esta 51 edición. Quiero hacer primero que nada hacer mención al Día Mundial de la Mujer, saludar a la mujer argentina, a la mujer de esta zona y a todas las del distrito de Tres Arroyos”.

“Son 51 años en los que homenajeamos al trigo, al hombre de campo, o sea al trabajo. Agradezco a toda la comisión que con desafío y coraje hizo un gran trabajo que conlleva meses de compromiso que lleva meses de reuniones, discusiones y finalmente consensos que hacen que sea una Fiesta victoriosa”, sostuvo.

“También agradezco al personal municipal por mantener el predio todo el año y principalmente en este tiempo; también al artesano y amigo tresarroyense Perico Medina, quien hizo la Espiga de Oro, también a Juan Carlos quien hace el martillo, donde iniciamos con el tradicional golpe de reja, y a las personas que resultaron ser reconocidas por sus diferentes actividades, los ganadores del concurso muestras de trigo, para que sea cada año un poco mejor, y han recibido los premios, no solamente en la región sino en la Fiesta Nacional de Leones, a los comerciantes que han ornamentado nuestro centro con hermosas vidrieras que tienen que ver con la Fiesta”, dijo Sánchez.

“Agradezco a los artesanos, a los vendedores ambulantes, al productor pionero, a la maestra rural, al peón rural, a las autoridades presentes, a los intendentes vecinos, al ingeniero Jensen, a ellos y a todos ustedes, los presentes, gracias por participar y ser parte nuevamente de esta, nuestra Fiesta Provincial del Trigo”, concluyó.

Seguidamente, se observó a la Guardia Real del Club Español, cuyos integrantes interpretaron “Las Cuatro Estaciones” de Vivaldi, en honor al rubio cereal que vive su estación de esplendor.

A continuación, con el tradicional golpe de Reja por parte de Anabela una de las integrantes de la Guardia Real se dejó inaugurada oficialmente la Fiesta, y ante el pedido de autorización por parte de las autoridades policiales designadas, y dada la misma por parte del intendente Sánchez, se dio inicio al desfile institucional, de maquinarias y elementos vinculados al cultivo del rubio cereal.

