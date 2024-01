Acto, paro y movilización en Tres Arroyos contra el DNU y la Ley Omnibus presidencial

Convocados por la Multisectorial Tres Arroyos, sindicatos y trabajadores se dieron cita en el predio de la Plaza San Martín para manifestar su oposición a la Ley Omnibus y el DNU presidencial de Javier Milei. Estuvo presente también el intendente municipal Pablo Garate.

Con una agenda no sólo de discursos alusivos, también se hicieron presentes referentes de la cultura con representaciones artísticas.

En principio se habló sobre la defensa de la Ley audiovisual, para luego dar paso a un comunicado de la CGT local en la palabra de Adolfo Olivera, secretario de prensa:

“Una vez más el pueblo tiene que ganar las calles para defender sus derechos, una vez más el poder económico, que en otras épocas se denominaba neoliberalismo, ahora con un cambio de envoltura llega con el nombre de ”libertario”.

En nombre de la libertad vienen a apropiarse de todo, de nuestros derechos, de nuestros recursos naturales, de nuestro trabajo, de nuestras pymes, de nuestra cultura, de nuestras costumbres, en definitiva de nuestra libertad de vivir en un país con principios de solidaridad, de justicia social, de producción y trabajo.

Este gobierno a través del DNU y la Ley Ómnibus se lleva por delante años de debates en la sociedad, luchas sectoriales y colectivas, marchas en las calles, horas y horas de discusiones legislativas, atropellando los más elementales mecanismos de la democracia, como la discusión, la construcción y el consenso.

Es tan absurda como trágica la imposición de un cúmulo artículos que ni los legisladores alcanzaron a leer en detalle.

¿Cómo puede el pueblo entonces hacer un análisis preciso de cada derecho o beneficio que va a perder?

En esa vorágine y de espaldas a la gente, la llamada oposición dialoguista se apresta a dar curso una vez más al saqueo.

Porque de eso se trata, más allá de los análisis sociológicos y políticos que se puedan hacer, es bastante sencillo el fin del DNU y la ley Ómnibus: facilitar la transferencia de recursos a los sectores más poderosos en desmedro de los trabajadores, jubilados, pymes y sectores vulnerables. En definitiva que los ricos del mundo sean cada vez más ricos y que nosotros seamos cada vez más pobres.

Quieren que el mercado lo maneje todo (o sea ellos) y que un vecino de Tres Arroyos pague el kilo de carne lo mismo que vale en un supermercado de Francia o Alemania. Abrir los mercados, liberar la compra de tierras por parte de los extranjeros, es la fórmula perfecta para que vengan los ricos del mundo o las grandes corporaciones a quedarse con nuestro territorio y llevarse los recursos.

Será entonces el tiempo en que veremos en nuestros puertos salir los barcos cargados de trigo y de la mejor carne rumbo al exterior, pero nuestros hijos, nuestros viejos, nosotros los trabajadores comeremos lo que sobra, si es que sobra.

Durante años nos repiten desde los medios que responden al poder, que somos un país de mierda, que nuestros trabajadores son el problema, que nuestros chicos son malos estudiantes, que nuestra industria no sirve, que todo lo que viene de afuera es mejor. Tanto lo repitieron que muchos argentinos de buena fe, compraron el discurso y votaron a su propio verdugo.

Pero las derechas del mundo no llegan al poder porque son inteligentes, llegan porque no tienen escrúpulos, porque no tienen alma, su principal argumento es el dinero y la gente dispuesta a venderse.

Pues les tenemos una mala noticia: puede que haya algunos legisladores, dirigentes políticos o empresarios que accedan a sus exitosos mecanismos de extorsión, pero deben saber que aquí están en Argentina, esta es la tierra de San Martín y Belgrano, la tierra Alfonsín, de Evita y Perón, la tierra de Néstor y Cristina, de la CGT de José Ignacio Rucci, de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, esta es la tierra del movimiento obrero organizado, la misma tierra que gestó el Cordobazo, el 17 de octubre y aquel diciembre del 2001.

Aquí hay trabajadores organizados, hay instituciones de la cultura, movimientos sociales, productores, hay una sociedad que sabe movilizarse y defender cada uno de los derechos adquiridos.

Hoy nuestro mensaje ante un contexto difícil y amenazante es de lucha, pero también es de esperanza, ya que siempre en Argentina es el pueblo en las calles, quien ordena y garantiza los derechos.

Los dirigentes debemos estar a la altura de las circunstancias y caminar codo a codo con la gente en cada rincón del país.

Ppero no hay duda que en nuestra provincia de Buenos Aires tenemos la mayor amenaza, ya que vendrán con su maquinaria mediática, judicial y económica para destruir la imagen del gobernador Axel Kicilloff.

Lo intentarán porque es su vieja y oxidada receta, por lo que queremos decir al gobernador Axel Kicilloff, que de su fortaleza y éxito en la gestión, vendrá en las urnas la vuelta a un gobierno para todos y no solo para las minorías ricas, que ni siquiera viven en el país.

Desde aquí en este lugar del sur de la provincia le queremos manifestar nuestro absoluto respaldo y que sepa que estaremos firmes para acompañar y defender su gestión como puntal fundamental en la Argentina que vendrá y que todos queremos.

También el mensaje para aquellos compañeros que convencidos o desilusionados con el gobierno anterior, decidieron acompañar con su voto a La Libertad Avanza, hoy seguramente preocupados por las medidas que afectaran su vida cotidiana, les decimos que esto lo frenamos entre todos. Vengan cuando quieran porque en esta lucha no sobra nadie.

Es largo y difícil el camino que queda por delante, pero el único camino es la unidad, la construcción, la transparencia, el debate en paz. Somos una tierra hermosa, con gente buena, el día entendamos esto, entonces volverán los días más felices.

