Acto por el 9 de Julio en la Escuela “América Latina”

Se desarrolló, con la presencia del intendente municipal Carlos Sánchez y autoridades educativas, integrantes de la comunidad escolar de la Escuela 48 “América Latina”, el acto por un nuevo aniversario de la Independencia.



En la oportunidad, la docente Soledad Ferretti habló a los presentes y dijo que “el 9 de julio no es una fecha cualquiera en nuestra historia; nos llena de alegría pero nos compromete con el futuro, con las ganas de conocer, de aprender, de soñar y la responsabilidad que le ponen a su trabajo, con la alegría de todos los días”.

“Esto no es solamente el trabajo de ustedes sino que se complementa con la tarea de los adultos, valorizando la educación por sobre todas las cosas y trabajando unidos, perdiendo el miedo a los desconocidos y planteándonos nuevos desafíos. Sin lugar a dudas creo que esto es posible, porque podemos trabajar por un sueño a pesar de las diferencias, con el acompañamiento de las familias que apoyan nuestra labor diaria en la educación de sus hijos, que nos han llevado por sendas impensadas porque demuestran que desde pequeños lugares podemos hacer grandes cosas, tratamos de no quedarnos en la crítica sino trabajar para mejorar, y porque creemos que el conocimiento hace grande a los pueblos”, afirmó.

Directora de la Escuela “América Latina” agradeció apoyo al intendente y su comunidad educativa

La directora de la Escuela “América Latina”, Andrea Mastrosimone, se mostró sumamente agradecida por el apoyo que brindan docentes, padres y alumnos al desarrollo de los diferentes programas en los que han participado: concursos literarios, olimpíadas de matemática, y la confección de un libro por los escolares, el que ganó en España y ahora volverá con el apoyo de un subsidio municipal en formato de papel para integrarse a la Biblioteca.

“La Escuela 48 es la única escuela del distrito que se integra al programa Escuelas Abiertas, y estamos además trabajando distintos proyectos; agradezco el apoyo de la familia, de los docentes, y también quiero agradecer al intendente Carlos Sánchez, que siempre nos brinda su asistencia, el que permitirá que el libro vuelva en formato de papel, lo que permitirá que lo tengamos más a mano”, consignó.