Acto por el Día de la Memoria en la modalidad Adultos Primaria

26 marzo, 2026 0

Este miércoles se llevó a cabo, en el SUM de la Primaria 15 el acto por la Memoria Verdad y Justicia en la modalidad Adultos Primaria, donde la comunidad educativa se vio acompañada por la inspectora distrital Angelica Galván, la inspectora de la modalidad Adultos, María Eugenia Di Paola, las consejeras escolares Gabriela García, Sol Urquiaga, el director de Cultura, Educación y Derechos Humanos Tomas Paniga, y el Coordinador de Políticas para la Juventud, Julián Tornini.

Los alumnos realizaron lecturas, mostraron sus producciones, y disfrutaron de la música con Karina Sagrabelli y la danza del grupo Newen Pewna, compartiendo un momento reflexivo y muy emotivo.

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